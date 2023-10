Dal 20 al 22 ottobre, Roma ospiterà presso Ippodromo Capannelle i "Japan Days" d’autunno

Dal 20 al 22 ottobre, Roma ospiterà presso Ippodromo Capannelle il secondo grande appuntamento dedicato ai Japan Days d’autunno organizzati dal Mercatino Giapponese. Una idea nata dal 2007 da un gruppo di giapponesi residenti nella Capitale. Per un week end intero ci sarà la possibilità di sognare tra le atmosfere, i suoni e i colori del Sol Levante, potendo osservare i classici bonsai ma anche i kimono colorati appartenenti alla cultura e alle anime nerd. Questo sarà l’unico vero appuntamento del mese che richiamerà mensilmente migliaia di appassionati della cultura giapponese in tutte le sue sfumature. Tante saranno anche le diverse attività che andranno a completare un’esperienza che vi trasporterà in un contesto inaspettato, inclusivo e dal sapore internazionale. Nell’area del mercato ci saranno più di 120 espositori provenienti da tutta Italia. Ogni realtà proporrà una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii. Verrà data anche la possibilità di frequentare laboratori e workshop per tutte le età sulle arti della tradizione come: l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura zen.



Presente anche un meraviglioso palco che ospiterà spettacoli tradizionali come: la cerimonia del tè, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono, concerti Jpop ma anche esibizioni arti marziali, presentazioni di libri, talk e degustazioni.

Anche uno spazio Wellness con postazioni dedicate ai trattamenti Shiatsu, massaggi facciali Kobido e riflessologia plantare. Spazio bimbi – Arcade game corner- Maid Cafè e tante le attività pensate per i più piccoli tra cui: la pesca giapponese, le console di videogame vintage. Da più di un decennio il Mercatino Giapponese si è evoluto nella struttura dei propri eventi, accogliendo al proprio interno, oltre alla mostra mercato tradizionale a tematica Giapponese, una serie di attività correlate che hanno trasformato i suoi appuntamenti in un vero e proprio festival della cultura nipponica. La collaborazione con location più grandi e di prestigio, ha permesso ai questi eventi di poter ospitare migliaia di visitatori in una sola giornata e di allestire mostre, workshop, spettacoli live, conferenze, dimostrazioni di arti marziali, degustazioni e molto altro ancora. Un vero e proprio Villaggio del Giappone ma nella splendida cornice di Roma.