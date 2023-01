La gara della Roma Road Runners nel settimo municipio

E’ stata questa in estrema sintesi la gara podistica Corri con la Befana disputata ieri nel “settimo Municipio” e che ha visto al traguardo in poco più di 33 minuti prima tra le donne l’atleta dell’Esercito di origine ucraine Sofia Yaremchuk. L’atleta classe 1994 naturalizzata italiana nel 2021 per meriti sportivi infatti è nata a Leopoli (a circa 70 chilometri dai confini con la Polonia, ndr) e vedere lei sul podio più alto e sollevare al cielo “la vecchina” in questo giorno particolarissimo e importantissimo per tutti i bambini, è stato come se fosse un gesto beneaugurante sia per i meno fortunati che questo giorno lo vivono sotto le bombe dei vari conflitti che per quelli più fragili che stanno combattendo la loro battaglia personale per problemi di salute in tanti reparti ospedalieri pediatrici.

Sofia un’atleta nata con lo sport nel sangue (ha iniziato con le gare scolastiche di cross e il mezzofondo a 14 anni), dal 2018 è arrivata in Italia dove ha raggiunto la mamma e dal 2021 diventando cittadina italiana ha debuttato con la maglia dell’Esercito nella maratona di Venezia. Ad ottobre scorso ha disputato la maratona di Francoforte e adesso la sua speranza è quella di entrare nel giro della nazionale almeno per i prossimi mondiali di atletica in programma ad agosto 2023. Una festa dello sport quella di ieri che ha visto ai nastri di partenza ben 2.100 atleti (400 alla non competitiva) tra cui brasiliani, portoricani e italiani arrivati da tutt’Italia, in una giornata “importante” come quelal dell'Epifania che ha permesso di “rincorrere la vecchina” lungo tutto il percorso della gara. Alla fine a tagliare primi il traguardo oltre che a Sofia Yaremchuk, tra gli uomini è stato Mohamed Zerrad (nato e cresciuto a Roma, nel quartiere di Primavalle, da genitori di origine marocchina) in 31’12”. A premiare gli atleti alla fine erano presenti anche il presidente del municipio Francesco Laddaga e il presidente della commissione sport di Roma capitale Ferdinando Bonessio.