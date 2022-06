Auto fuori strada, tre feriti in codice rosso, a Cisterna

Incidente autonomo intorno alle 18,30 su via Ninfina incrocio via del Murrillo nella zona di Doganella di Ninfa a Cisterna di Latina. Un'Audi A3 è andata completamente distrutta dopo aver tranciato di netto due pali del telefono, finendo la corsa in bilico su una cunetta a pochi metri da un canale. A bordo tre persone di Sermoneta, un 45enne alla guida, la sua compagna di 40 anni e un minorenne seduto sui sedili posteriori, figlio dell'uomo. Tutti e tre sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso per dinamica, per la donna è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza con la quale è stata portata al San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita. Oltre i soccorritori sono interventui gli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Raoul De Michelis, i quali hanno effettuato i rilievi di rito per risalire all'esatta dinamica del sinitro e gestito il flusso alternato del traffico fino alla rimozione del mezzo incidentato. Per mettere in sicurezza la strada è stato necessario anche l'intervento di una ditta specializzata per la bonificare l'asfalto da detriti e liquidi persi dall'auto dopo l'impatto con i due pali.