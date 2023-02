Roma, Municipio III: nuove aree ludiche a Settebagni, Castel Giubileo e Vigne Nuove

Domenica di inaugurazioni nel Municipio III, dove in tre diversi quartieri, sono state aperte tre nuove aree ludiche. Spazi totalmente riqualificati e ben attrezzati con strutture a torri, altalene e nuovi scivoli. Taglio del nastro per il parco giochi in via della Maremma, angolo via Val D’Orcia, a Settebagni. Una piccola area ludica - prevista come onere a scomputo della Convenzione Urbanistica Inviolatella Salaria - totalmente riqualificata, e molto importante per i residenti del quartiere. Ed ancora: in via Bolognola, a Castel Giubileo e via Giuseppe Imer, nel quartiere Vigne Nuove. Entrambi i lavori sono stati eseguiti e completati da Dipartimento aree ludiche di Roma Capitale. In via Bolognola, sono previsti ulteriori interventi di rifacimento del playground ed un’area verde totalmente rinnovata. In via Imer, invece, nell’ultima settimana, sono stati effettuati lavori di piantumazione e sono stati messi a dimora 15 alberi di pero da fiore. In totale sono 48 le nuove piantumazioni eseguite nei tre parchi.

"Aree ludiche che tornano a disposizione dei quartieri del Municipio III e realizzate grazie ad una grande sinergia con l’Assessorato Capitolino e con Sabrina Alfonsi”, ha dichiarato il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “ Sono tantissime le cose che stiamo facendo in questo Municipio - ha sottolineato Marchionne - potature, cura del verde stradale e degli alberi. Soprattutto piantare nuovi alberi, lì dove erano stati tagliati e dove rimanevano questi tronconi abbandonati.”

“Parchi ed aree ludiche disseminati nella città. Tutti i bambini hanno diritto ad avere un parco giochi in sicurezza dove giocare all’aperto. Tutti i cittadini romani hanno diritto alla stessa quantità di verde, fruibile, e soprattutto all’aria migliore”, ha aggiunto l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, presente stamani all’inaugurazione. “E quindi nella grande risistemazione del verde urbano - in continuità con il lavoro che si sta svolgendo per la neutralità climatica - nel Municipio III, con Paolo Marchionne e Matteo Zocchi stiamo portando avanti un grandissimo lavoro e già si vedono i risultati.” “Grazie al lavoro di pianificazione e progettazione del Dipartimento Tutela Ambiente - ha proseguito Sabrina Alfonsi - abbiamo realizzato 57 nuove aree ludiche in tutti i quadranti della città. Stiamo lavorando affinché in ogni quartiere ci siano zone verdi di prossimità fruibili e curate, anche per rispondere a una domanda di spazi all’aperto che la pandemia ha fortemente accresciuto. La cura e l'ampliamento delle zone verdi e della città sono fondamentali sia per le azioni mirate al il miglioramento dell'ambiente urbano, sia per la loro importante ricaduta sulla socialità, sull'inclusione, sulla qualità della vita della città.”

“Siamo molto contenti del lavoro svolto insieme all’Assessora Alfonsi e siamo già operativi su un’altra serie di aree ludiche tra il Tufello, Colle Salario, Nuovo Salario ed ancora Vigne Nuove, nelle quali bambini e bambine potranno presto tornare a giocare felici”, ha concluso l’Assessore all’Ambiente per il Municipio III, Matteo Zocchi.