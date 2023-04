Roma, a Tor Bella Monaca la Asl Rm 2 promuove una campagna di screening oncologici gratuiti

Per ricordare a tutti i cittadini l’importanza della prevenzione, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 2, promuove una nuova campagna di screening oncologica gratuita nell’ambito delle iniziative per la promozione dell’accesso agli esami di prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. La Asl Roma2 sarà presente con un ambulatorio mobile domenica 16 Aprile dalle 10.00 alle 18.00 presso l'area del mercato rionale di Tor Bella Monaca, viale Paolo Ferdinando Quaglia. Lo scopo dell’iniziativa è contribuire ad aumentare la partecipazione ai Programmi di Screening Oncologici e promuovere l’importanza della diagnosi precoce. Saranno effettuati sul posto Pap test/HPV test e saranno consegnate provette per la ricerca del sangue occulto fecale. Nella struttura mobile saranno anche fissati gli appuntamenti per la mammografia presso i Centri ASL. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla vaccinazione anti papilloma virus raccomandata per le donne in chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap test), all'età di 25 anni, e per le donne positive già trattate per lesioni precancerose sul collo dell’utero.

L’intero screening oncologico (test, eventuali approfondimenti diagnostici e intervento) è completamente gratuito e non richiederà nessuna impegnativa medica.

Gli screening oncologici previsti sono:

- Mammografia (dai 50 ai 74 anni) che prevede lo svolgimento di una mammografia almeno ogni 2 anni;

- Pap/Hpv Test- tumore della cervice uterina che prevede di svolgere il Pap test dai 25 ai 29 anni e l’Hpv test dai 30 ai 64 anni;

- Screening del colon retto (dai 50 ai 74 anni) che prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci almeno ogni 2 anni;

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 405 051 dal Lun al Ven dalle 8,00 alle 18,00.