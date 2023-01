Roma, l’ex casa del Popolo a Settecamini abbandonata al degrado da decenni. Ira dei residenti: «Solo promesse»

I residenti di Settecamini si sentono abbandonati e rivendicano l’importanza del loro quartiere e di essere trattati con la stessa dignità delle altre zone della capitale. Ormai da anni sentono solo promesse di riqualificazione dell’ex Casa del Popolo di via Rubellia 13, l'ex Casa del Fascio costruita negli anni ’30 e di proprietà del Demanio, ma le promesse in questi anni sono rimaste sempre disattese. «Hanno montato i ponteggi ma poi si è fermato tutto - dice Gianluca Saracino un residente della zona - vorremo che il municipio ci spiegasse il perchè del blocco dei lavori da anni». L’Assessorato della Trasformazione urbana aveva inserito come obiettivo nella carta dei valori del IV municipio l’ex casa del Popolo di Settecamini (il rudere con il tetto pericolante di colore rosso all’incrocio con via Casal Bianco) promettendo la ristrutturazione con conseguente realizzazione di spazi interni (per co‐working e nuovi servizi) e contestuale sistemazione dell’area esterna per riuscire a tutelare l’area verde circostante. Purtroppo nulla di tutto questo è stato realizzato.

Tutti i cittadini sperano che quest´area prima o poi venga recuperata e messa a diposizione della colletività, magari prima che il tetto possa crollare. «L’ex casa del Popolo, ancor prima ex casa del Fascio, è una di quelle strutture di Settecamini che tutte le Amministrazioni precedenti escludendo quella di Alemanno e della Raggi - dice Luca Scerbo consigliere municipale - hanno lasciato morte e sepolte senza concertare con il Demanio una nuova funzionalità. Ancora oggi aspettiamo che il Sindaco e il Presidente di Municipio si prendano carico della riqualificazione della struttura, e che avvenga il prima possibile per il benessere dei cittadini di Settecamini».