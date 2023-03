Roma, a Colle prenestino il progetto “Rotatoria” per l’incrocio delle quattro strade

Il progetto “Rotatoria” riguardante l’incrocio delle quattro strade tra via Prenestina, via di Torrenova e via dell’Acqua Vergine è stato presenatto alla cittadinanza del VI municipio. La scorsa settimana presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Patrizio in Via Caiazzo, 74 a Colle Prenestino il presidente del VI municipio Nicola Franco ha illustrato ai cittadini il Progetto e lo studio di fattibilità della nuova infrastruttura atteso da oltre un decennio. Insieme agli Assessori e i Consiglieri della giunta è stato presentato lo studio e il progetto preliminare della rotatoria. Un processo partecipativo condiviso accolto dai cittadini e da tutt i residenti Comitato di quartiere Colle Prenestino in testa. Il progetto presenterà un’isola centrale, il prolungamento del ponte sul fosso, nuovi percorsi pedonali e sistemazione del parcheggio a raso, e ancora, spostamento dei passi carrabili e nuovi attraversamenti pedonali smart con luci a led.

«Un appuntamento memorabile per il nostro quartiere e per noi che lo rappresentiamo, una gratificazione che non solo ripaga noi ma anche chi da tempo si batte per la risoluzione di questa grave problematica che toglie vivibilità al territorio» il commento dei residenti del quartiere prenestino. « E’ un'ottima cosa, aiuterà molto a decongestionare il traffico sulla Prenestina, mi auguro che sia solo l'inizio, su quell'importante arteria vi sono altri incroci, proseguendo il percorso verso fuori città, che sono sempre congestionati a causa di un sistema semaforico ormai obsoleto pensato per il traffico degli anni 80. Sono incroci che imprigionano gli abitanti dei quartieri nelle ore di punta e creano file inutili, con relativa perdita di tempo, nelle altre ore della giornata e ben si prestano alla realizzazione di più moderni sistemi viari come appunto le rotatorie. Oltretutto sarebbe un'ottima occasione per ridare decoro agli spazi limitrofi attualmente utilizzati come discariche abusive» è stato il commento di Michele un’altro residente di zona. «Sono contento di come sia stato accolto il progetto, abbiamo seguito un percorso inverso, prima dei fondi abbiamo realizzato lo studio di fattibilità e il progetto anche con studi del traffico veicolare e sondaggio del terreno» ha detto Nicola Franco, presidente del Municipio VI alla fine della seduta. Adesso non resta che attenderell’arrivo dei fondi dal Comune.