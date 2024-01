Roma, 30enne colpito al volto con collo di bottiglia in via Palmiro Togliatti: sfiorata l'arteria giugulare, è grave

Un 30enne egiziano è stato ferito con un collo di bottiglia che gli ha sfiorato l'arteria giugulare. È successo intorno alle 6.30 di questa mattina in via Palmiro Togliatti, all'altezza del civico 966. Trasportato al pronto soccorso del Policlinico Casilino con un profondo taglio dalla guancia destra fino al collo, è stato ricoverato in codice rosso ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e quelli della Compagnia di Roma Casilina che indagano sull'accaduto. Appena sarà in condizioni di parlare verrà sentito dai Carabinieri.

