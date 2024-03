Domenica 24 Marzo 2024, 00:44 - Ultimo aggiornamento: 00:45

Anarchici e autonomi in piazza. Il corteo di circa duecento antagonisti sfilato senza preavviso ieri pomeriggio per le strade di San Lorenzo è sfociato in momenti di panico e in atti di vandalismo nei confronti del supermercato Carrefour di via dei Sabelli. Fumogeni e vernice rossa: imbrattato l’ingresso, lanciati all’interno tra i clienti e i dipendenti i grossi petardi. I collettivi hanno indirizzato gli stessi palloncini pieni di vernice anche contro i poliziotti durante il percorso.

L’assalto

Il raid è durato qualche istante, il tempo di creare il caos tra i clienti e i dipendenti: «Non capivamo che cosa stesse succedendo, non sapevamo della manifestazione. Per fortuna non è successo nulla di grave». L’assalto “simbolico” è andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri mentre il corteo partito da piazza Sassari, nei pressi della fermata della Metro B Policlinico, per raggiungere dalla zona universitaria il cuore di San Lorenzo. Alla testa almeno una decina di anarchici, quindi gli autonomi e i No Tav. In tutto circa duecento militanti dell’area antagonista «Free All Antifas», che si erano dati appuntamento rigorosamente tramite il tam tam sui social e nei siti d’ambiente, per manifestare in solidarietà con Ilaria Salis, l’insegnante sarda e Gabriele Marchesi, il 23enne milanese, i due italiani arrestati in Ungheria nel febbraio del 2023 per avere aggredito dei gruppi di estrema destra. Durante la protesta, a cui ha preso parte anche il collettivo Zaum, è stato esposto uno striscione con scritto “né prigione né” estradizione e sono state sventolate alcune bandiere della Palestina.

Lo spavento

I manifestanti, dopo aver percorso strade interne al quartiere hanno, quindi, sostato per alcuni minuti davanti al negozio Carrefour. Dopodiché l’incursione. «Abbiamo verificato - affermano dal negozio - che a parte la vernice da rimuovere, non ci sono stati altri danni. Ma è stato grande lo spavento».

Sempre in zona San Lorenzo i colettivi hanno lanciato alcuni palloncini pieni di vernice rossa all’indirizzo di polizia e carabinieri. E sarebbero state esplose alcune bombe carta sono durante il tragitto.

Tutte le immagini video realizzate dalla Polizia Scientifica saranno analizzate dalla Digos che procederà per individuare e denunciare i responsabili.