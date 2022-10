Echo Labs, immigrazione e integrazione: rifugiati trasformano imballaggi in mobili

L'azienda di trasporti Fercam forma presso la propria sede di Settecamini immigrati richiedenti asilo, provenienti soprattutto dall'Africa, nel settore della falegnameria per dare loro l'opportunità di trovare un'occupazione qualificata; le attività formative si basano su un corso di recupero di imballaggi, soprattutto pallet, trasformati in mobili e complementi di arredo.

L'iniziativa non ha scopo di lucro o risvolti commerciali, ma si inserisce in una strategia della società di formazione di personale che, diversamente, non riuscirebbero a reperire sul mercato del lavoro.