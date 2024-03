Roma, il degrado continua: dal Parco Lentini al Villaggio Prenestino siringhe e rifiuti

Continua la saga del degrado. Il Parco in via Lentini nel quartiere di Borghesiana, appartenente al VI municipio di Roma, è attualmente in uno stato di totale abbandono e degrado. I cittadini si sono mobilitati e hanno iniziato una raccolta firme per segnalare la situazione critica in cui versa l'area verde.

I residenti del quartiere sono particolarmente preoccupati del fatto che dal parco sono stati rimossi i giochi per bambini, privando così i più piccoli di un luogo sicuro e divertente in cui giocare.

Inoltre, il parco è ricoperto di spazzatura, con legno e buste piene di materiale indifferenziato che creano un ambiente poco salubre e pericoloso.

Ciò che preoccupa di più, però, è la presenza di siringhe abbandonate per terra, che rappresentano un serio rischio per la sicurezza dei frequentatori del parco, soprattutto dei bambini che potrebbero inciamparci accidentalmente.

Non solo il Parco in via Lentini è abbandonato, ma si segnala anche la presenza di water abbandonati nel Villaggio Pretestino del quartiere Pretestino di Roma, aggiungendo ulteriori elementi di degrado all'area.

Commenta un abitante: "Chiediamo alle autorità competenti di intervenire al più presto per ripristinare la fruibilità del parco e garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti noi cittadini. Inoltre, è necessario attivarsi per risolvere la problematica delle siringhe abbandonate sul terreno, che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Speriamo che la raccolta firme e la segnalazione fatta porti a un intervento tempestivo delle istituzioni per riportare il Parco in via Lentini e il Villaggio Pretestino a essere luoghi accoglienti e vivibili per tutta la comunità."