Degrado a Roma, rifiuti abbandonati nel quartiere Tiburtino. L'ira dei residenti: «Siamo disperati»

Continua la saga del degrado in tutti i quartieri della città di Roma. È brutto dirlo e scriverlo ma sembra essere diventata la Capitale dei rifiuti. Infatti continua a ripetersi il degrado più assoluto nel quartiere Tiburtino di Roma ma non è il solo. Sono tantissime le segnalazioni date dagli stessi residenti che scattano fotografie condividendole con il canale social "resistsanlorenzo". Gli scatti di oggi, ritraggono diversi rifiuti ingombranti che sono stati abbandonati da qualche incivile di turno presso il Piazzale Tiburtino.

Ma non finisce qui, poiché sul marciapiede di fronte al piazzale (che dovrebbe essere destinato al passaggio pedonale), non esiste più lo spazio per poter passare perché è praticamente bloccato da un enorme frigorifero bianco. Anche su via dei Marsi ormai si è formato un tappetto di foglie insieme a carte e buste di plastica che bloccano il passaggio. Nella terza foto vediamo invece un altro frigorifero lasciato a fare da sfondo sotto le mura aureliane.

Un residente commenta: “Noi di questo quartiere siamo disperati, viviamo praticamente tra rifiuti e l’inciviltà.

Non possiamo passeggiare tranquillamente anzi dobbiamo fare lo slalom tra frigoriferi abbandonati e rifiuti di ogni genere. Qui non si tratta che i servizi non vanno bene, qui si tratta che noi cittadini dobbiamo essere i primi a prenderci cura e a rispettare il nostro quartiere e non renderlo una pattumiera a cielo aperto. L'altro giorno ho fermato anche un turista inglese e chiesto cosa pensa di Roma, cosa ha visto e mi ha risposto così: 'Questa città è una bellezza a cielo aperto. Io sono venuto appositamente da Londra per vedere l’essenza della cultura mondiale. Ma sono rimasto molto scioccato rispetto ai rifiuti che ci sono in giro e soprattutto anche per le metro che sono tutte vecchie, lente e decadenti'”.