Zoomarine riapre il 17 giugno: distanze, mascherine e ingressi contingentati. Come prenotarsi?

Zoomarine riaprirà il 17 giugno: nel corso della stagione estiva la sicurezza sanitaria rimarrà una priorità per il parco quindi ci sarà distanziamento, mascherine, sanificazione, gel e contingentamento degli ingressi con misurazione della temperatura. Nel complesso saranno 25 gli eventi in programma per la stagione

estiva. Tra le novità di quest'anno nel biglietto di ingresso al Parco sarà anche incluso un lettino, nei primi due giorni di riapertura ci sarà un omaggio da Zoomarine ai bambini e ragazzi fino ai 16 anni. Sarà possible prenotarsi sul sito del parco tematico.

APPROFONDIMENTI PARIGI Disneyland Paris riapre al pubblico dopo otto mesi di chiusura LA PROTESTA Erbacce, buche e genitori infuriati: alla Quercia il Campo Graziano... IL TEMA Centri commerciali aperti da oggi nei weekend, lunedì le... ROMA Roma, struttura abbandonata al Quadraro da oltre 60 anni... PARIGI Disneyland Paris riapre dopo otto mesi: mascherine obbligatorie dai 6... LATINA PAY A Latina ripristinate 12 fontane, ma 4 sono ancora spente FROSINONE Frosinone, i parchi "Conad" e delle "Colline"... ROMA Roma, inaugurato il nuovo Parco Anna Magnani con campo da basket,...

Cos'è Zoomarine?

Zoomarine si trova a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico.Il parco ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale ed è membro certificato delle più importanti

associazioni mondiali del settore. Da anni sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell'ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali.

Le novità di questa estate

Tornerà lo spettacolo dei tuffatori a grande richiesta e la Zooscuola guida, un percorso all'aperto che unisce divertimento ed educazione. Ci sarà poi il primo museo del selfie interattivo che si estende su una superficie di 400mq, composto da 25 postazioni, dove il pubblico potrà conoscere storia del selfie e divertirsi a scattare foto curiose. Per un'esperienza divertente e stimolante riapre il cinema che si trasforma in una strabiliante roller coaster 4d. Torneranno anche i 400 animali ospitati nel giardino zoologico da ammirare insieme alle rinnovate dimostrazioni educative di delfini, foche, leoni marini, pappagalli e animali da compagnia. Quest'anno si aggiungono anche due nuove specie: il giardino dei lemuri e gli scoiattoli volanti.

Centri commerciali aperti da oggi nei weekend, lunedì le palestre: le novità dell'Italia in zona gialla

Presenti anche gli YouTuber

Nella nuova stagione ci sarà spazio anche per influencer e youtuber: sarà infatti presente Carolina Benvenga, artista e conduttrice della tv dei bambini. Mentre teenagers potranno prenotarsi per conoscere il gamer più seguito d'Italia, CiccioGamer89 e la sua squadra, e fare parte di una partita live piena di sorprese e tantissimo divertimento. Anche Adrian Stoica sarà ospite di Zoomarine, 3 volte campione del mondo e 27 volte campione europeo di disc dog, regalerà al pubblico una dimostrazione all'aperto educativa e sportiva con i suoi cani.

Il quartiere San Giovanni si ribella: «Non vogliamo lo skatepark rimanga il nostro campetto»



© RIPRODUZIONE RISERVATA