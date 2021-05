15 Maggio 2021

GLI INTERVENTI

Dodici fontane di Latina sono state riparate e sono di nuovo funzionanti, a cominciare dal quelle delle piazze del centro storico del capoluogo, ma ce ne sono ancora quattro che sono tristemente senza acqua. Andranno riparate nell'ambito di un appalto per il quale il Comune di Latina ha previsto un impegno totale, tra manutenzioni ordinarie e straordinarie, di 105mila euro per fontane e beverini. L'elenco include anche quelle definite storiche, ovvero piazza del Popolo, piazza della Libertà (restaurata e resa di nuovo operativa poche settimane fa, dopo un lungo lavoro di ricostruzione dell'impianto di alimentazione dell'acqua ), piazza San Marco, parco Falcone e Borsellino, piazza del Quadrato, piazzale dei Navigatori a Foce Verde; le altre sono quella della stazione ferroviaria, del Villaggio Trieste, la rotonda di Borgo Piave, piazza Moro, le tre rotonde di via del Lido, quelle del sottopasso della Pontina, incrocio con via Nascosa e incrocio con via Litorianea), via Romagnoli, via Pierluigi da Palestrina, piazza Santa Maria Goretti.

I PROBLEMI

Le ultime quattro sono non funzionanti e sono quelle che necessitano di interventi più profondi. In particolare, quella della rotonda di via del Lido, all'incrocio con via Litoranea, «presenta seri danneggiamenti alle parti murarie, e gli apparati tecnologici, la camera di manovra dove sono collocate le pompe e i quadri elettrici sono completamente allagati». In pratica, una situazione disastrosa. Per quanto concerne invece quelle di via Romagnoli e di via Pierluigi da Palestrina la situazione è identica: «La fontana è ferma da anni e attualmente la vasca è vuota, necessita di una revisione completa di tutti gli apparati». Infine, piazza Santa Maria goretti: «La fontana è ferma da anni, attualmente la vasca è piena e popolata da una buona quantità di pesci, necessita di una revisione completa di tutti gli apparati». Per queste quattro non funzionanti, diverse sono quindi le lavorazioni previste: gli interventi principali sono la pulizia completa di vasche, circuiti e impianti, sostituzioni di lampade, ugelli, saracinesche, pompe centrifughe ove necessario, sostituzione di tutte le parti elettriche dei quadri comando. Interventi, precisa la relazione, «a mero titolo esemplificativo e non esaustivo». Per le 12 funzionanti, invece, è prevista una manutenzione ordinaria nell'ordine dei 28mila euro di costo, definita «frequenza minima di pulizia con o senza svuotamento con monitoraggio e controllo del funzionamento». L'appalto include poi anche la manutenzione dei beverini, ovvero le fontanelle per bere acqua potabile, con pulizia accurata, spurgo del sistema di dispersione delle acque, verifiche dei rubietti e eliminazioni di perdite.

QUELLA DIMENTICATA

Non figura nell'elenco la fontana scenografica del laghetto del parco San Marco, ed è un peccato: i giochi d'acqua al centro dello spazio acqueo non solo erano belli da vedere ma garantivano una circolazione dell'acqua che era utile ad evitare problemi di stagnazione soprattutto nel periodo estivo.

Andrea Apruzzese

