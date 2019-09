Pilar Fogliati, per me la felicità è... ecco quattro descrizioni della felicità di altrettanti personaggi impersonati in romanesco da Pilar Fogliati nel video dedicato con un caloroso saluto social alla pagina Facebook al #sensodelridicolo! Si parte da Uvetta - Roma centro, poi è la volta di Flamy -Parioli, e poi Tazia - Ponte Milivio, e infine Trezza Michela - Guidonia... quattro scenette da gustare.

Dalla snob alla radical chic: i dialetti di Roma nord diventano virali

