Roma, riapre il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza: orari e iniziative

Dal 30 maggio riapre il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza, l'ingresso sarà consentito anche ai cani, ai quali è dedicata una campagna solidale pro adozione: “Un nonno a 4 zampe è un compagno da favola”, in collaborazione con i canili di Roma Capitale e il gattile di Porta Portese. Dopo mesi e mesi di attesa dovuta all’emergenza sanitaria si riaprirà in linea con i protocolli di sicurezza, i bambini potranno incontrare i loro eroi delle favole nell'immenso parco, completamente immerso nella natura. Ci saranno inoltre spettacoli e show nelle varie aree tematizzate e scenografate.

L'iniziative ed orari

Il Castello di Lunghezza è situato in via Tenuta del Cavaliere 230, è previsto l’allestimento di una mostra fotografica nel Castello, inaugurata dal Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, per mostrare alcuni cani nella speranza che qualche famiglia possa decidere di farli uscire dalle gabbie e donargli l’amore che meritano. L’ingresso al Fantastico Mondo del Fantastico è consentito dalle ore 10.00 alle ore 16.30, sia domenica che festivi. Il parco chiuderà alle 19.

