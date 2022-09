Sabato 10 Settembre 2022, 00:07

C’è un nuovo modo di viaggiare insieme senza viaggiare insieme. Lei è con la famiglia in una isoletta greca, l’amica alle Baleari con la figlia adolescente a festeggiare il compleanno, il collega è a zonzo a Malta perché il volo costava poco, un altro amico ha scelto il Portogallo dove c’è una vecchia fiamma. Non viaggiano insieme ma è come se viaggiassero insieme. La prima condivide le foto dell’acqua cristallina del mare e i multicolori cocktail su WhatsApp, l’altro che va in Portogallo l’immagine dell’aereo prima del decollo da Ciampino. Da Ibiza immagini glamour (o aspiranti al glamour) al porto e sulla spiaggia di Salinas, ma anche alla festa hippy; da Malta la telecronaca minuto per minuto dei ristoranti etnici sperimentati, perché se non condividi ciò che mangi (solo la foto, sia chiaro) è quasi come restare a digiuno. E poi in mille rivoli di questi viaggi condivisi ecco la coppia che ama il trekking e mostra, orgogliosa, la cima raggiunta, o l’altra amica avvolta nelle atmosfere parigine. Single, coppie, famiglie, solitari musoni o caciaroni, pigri del tutto organizzato o esploratori di nuove mete, ormai in un vorticoso invio di foto dalle vacanze da uno smartphone all’altro non si viaggia più da soli, ma in una sorta di metaverso vacanziero in cui si è tutti insieme, ma per fortuna da lontano. Un tempo ci si raccontava i rispettivi viaggi al ritorno. Oggi lo si fa in tempo reale.