«Chi era Trilussa?» Le risposte dei ragazzi a Trastevere diventano virali

«Chi era Trilussa?» «Un avvocato», «un ingegnere». «No anzi, un Dio». E ancora: «Quali sono le province del Lazio?». «Roma, Viterbo, Colleferro, Frascati» ma qualcuno azzarda anche: «Rieti, Abruzzo e Ciampino». Test di cultura generale a Trastevere, un sabato sera qualsiasi. Alcuni ragazzi a campione vengono intervistati sulle materie più disparate e il risultato è davvero esilarante (per non dire drammatico). Trilussa, il più famoso poeta romanesco - a cui oltretutto è intitolata una delle piazze più conosciute del rione - diventa «un dottore», «uno storico», «un imperatore». E Winston Churchill, mostrato in foto, viene scambiato addirittura per Benedetto XVI.Le videointerviste realizzate dall’attore comico Leonardo Bocci per The Roman Post, sito che raccoglie le curiosità di Roma, colleziona in poche ore più di 71 mila visualizzazioni e diventa virale. Il popolo della notte capitolina viene bocciato su tutti i fronti: dalla storia al cinema. E in matematica non va meglio. «Se una carbonara costa 7 euro e tu la mangi a pranzo e a cena per 3 settimane quanto spendi?». Risposta concitata: «Sette per sette fa 14. Quattordici e quattordici 28. Ventotto più 14 fa 32: ecco, 320 euro!». Perché tra i giovani romani la matematica non è un opinione. O si?