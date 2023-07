Squalo a Ostia? Lo strano avvistamento dei bagnanti: Il video fa il giro del web

Uno squalo nel mare di Ostia? Dopo gli avvistamenti in Sicilia - quattro solo nelle ultime settimane - ma anche in altre zone del paese come Livorno (a poche miglia dal porto), Sardegna, Puglia (in zona Salento), Capri, Ischia e Procida, la psicosi squali è arrivata anche nelle coste laziali. Qualche giorno fa un esemplare sarebbe stato avvistato al largo di Ostia, a pochi metri dallo stabilimento Kursal.

Allarme squali in Italia, boom di avvistamenti: quali sono le spiagge più pericolose e perché stanno aumentando

Il video

Le immagini, pubblicate dal profilo "The Roman post", hanno fatto rapidamente il giro del web diventando subito virale sul web: «Ragazzi, ma è uno squalo quello?», commenta l’autore del filmato che ha ripreso la scena a bordo di un motoscafo. L’animale nuota a pochi metri dai ragazzi che lo immortalano spaventati. A quanto pare, però, non è come sembra: la pinna che si intravede in mezzo al mare non apparterebbe al “mostro dei mari” ma ad un molto più innocuo pesce luna, il pesce osseo più pesante del mondo, specie presente da sempre nei nostri mari. Tanto che qualcuno scherza: «Scusate, ma a Ostia il pericolo non sono gli squali in acqua, avete provato a farvi un giro negli stabilimenti? Mancano i bagnini, si prende il sole in mezzo ai rifiuti, le docce e i bagni non funzionano». Altro che squali.