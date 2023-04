Medici, tassisti, insegnanti: quelli che nel tempo libero fanno gli antichi romani

Si chiama tempo libero perché ognuno è libero di usarlo come vuole, e così a Roma c’è un sacco di gente che quando non lavora si diverte a fare l’antico romano. Sono impiegati, artigiani, insegnanti, tassisti. Con i loro risparmi si dotano di abiti e arnesi uguali (per quanto possibile) a quelli di duemila anni fa, comprano tessuti e materiali, li cuciono, li saldano, chiedono aiuto a sartorie, calzaturifici, fabbri professionisti. Dieci giorni fa li abbiamo visti sfilare per il Natale di Roma. Tra le molte associazioni, il Gruppo storico romano - quasi 500 iscritti - è una delle più importanti al mondo. Sì, al mondo, perché il fenomeno è globale. «Siamo stati ospiti di manifestazioni in Francia, in Spagna, in Bulgaria, tre volte in Cina» racconta Sergio Iacomoni, altrimenti noto come Nerone, presidente del Gruppo. Ha cominciato trenta anni fa, con il primo vestito da imperatore. «Ogni volta che ho due soldi me ne faccio uno più bello, quello che ho ora vale 700 euro. Ma tra di noi c'è anche chi ha costumi da 2 mila euro». Ogni mese i soci si radunano nella loro sede sull'Appia antica, una volta all'anno a largo Argentina mettono in scena una rappresentazione della morte di Cesare. Nell’associazione ognuno ha la sua parte: le ragazze fanno le danzatrici, le signore più mature sono vestali; per fare i legionari bisogna essere giovani perché la divisa pesa 15 chili, chi è meno in forma fa il senatore. Tra gli iscritti c’è un endocrinologo, un archeologo, un generale dell’aeronautica («ma con noi è un soldato semplice»). Nerone nella vita è falegname, e ha lavorato per decenni in Banca d’Italia: «Mi occupavo della manutenzione delle macchine da stampa, nello stabilimento sulla Tuscolana. Poi mi licenziai, anche per dedicarmi a questo». Ha trasmesso la sua passione al figlio, che è riuscito a ricavare un’occupazione: fa il gladiatore a tempo pieno a Roma World.