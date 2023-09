Sabato 23 Settembre 2023, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 20:10

Forse cercavano una location unica e soprattutto molto intima. Così hanno pensato bene di apparecchiarsi un tavolino lungo il Tevere. «Una cena tre metri sotto al ponte», ha scherzato qualcuno commentando la scelta, alquanto singolare, dei due giovani protagonisti a loro insaputa di una fotografia diventata virale sui social. Lo scatto, pubblicato dal profilo "The Roman Post", ha immortalato la coppia che dopo aver fatto un bagno nel fiume (almeno così si deduce dall'abbigliamento visto che entrambi erano in costume) cenano sotto il cielo.

I due tirano fuori birre e panini per consumare un pasto vista Tevere. Cosa ci facessero lì e soprattutto come hanno fatto a portarsi dietro addirittura tavolo e sedie è ancora un mistero, fatto sta che l'iniziativa (o meglio il luogo scelto) è diventata oggetto di discussione. E non solo per la presenza di nutrie e zanzare. Come se già non bastassero gli aperitivi sui muretti a Ponte Milvio o le birre in mezzo alla strada a Trastevere, qualcuno infatti ha criticato l'uso sempre più comune a Roma di non rispettare le regole: «Ma se facessimo tutti come ci pare, questa città cosa diventerebbe?". A qualcuno insomma il pasto è andato di traverso.