Sabato 28 Ottobre 2023, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 08:12

Sabato sera a Trastevere. Nei vicoletti del rione dove le auto non sono semplicemente parcheggiate, ma infilate a mo' di Tetris, c'è qualcuno che ha trovato una soluzione alternativa per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio. E non si tratta di chiamare i vigili o ricorrere al carro attrezzi. Un gruppo di persone che l'altra sera non riusciva a passare con la propria auto a causa di una microcar posteggiata male, ha deciso di ricorrere al "fai da te" ribaltando (in senso letterale) l'ostacolo. La famosa rimozione "coatta", nel senso romano del termine.

La vettura in sosta selvaggia intralciava il traffico e per spostarla i due automobilisti l'hanno semplicemente levata di mezzo. Un gesto "incivile" quanto il parcheggio che è stato ripreso dai telefonini di qualche passante ed è subito diventato virale sui social dal profilo di "Welcome to Favelas". La macchinetta incriminata è rimasta all'insù per qualche ora, finché un altro gruppo di ragazzi l'ha rimessa a posto, come se niente fosse. C'è chi ha condannato l'impresa: «Avrebbero semplicemente potuto chiamare i vigili» e chi ha giustificato quell'azione esasperata: «A mali estremi, estremi rimedi». Tra i due, diciamolo, è una bella gara all'inciviltà.