Venerdì 23 Giugno 2023, 07:19 - Ultimo aggiornamento: 07:35

Tra qualche anno, sull'immancabile gruppo Whatsapp di chi ha ancora voglia di vedersi, vi capiterà di ricordare l'anno della maturità e a qualcuno verrà in mente di onorare l'anniversario con una reunion: «Sono passati 25 anni, ci rivediamo?». Qualcuno fingerà impegni improrogabili, qualcun altro, terrorizzato dal confronto, un malanno all'ultimo. Ma i più avranno la curiosità di scoprire come si è trasformato il passato. E sarà allora, quando rincontrerete i vostri compagni di scuola, che una semplice cena vi costringerà - nolenti o volenti - a fare un bilancio della vostra vita.

La maggior parte sarà cambiata, chi più chi meno, esteriormente: il nerd con la pancetta magari avrà messo su, oltre ai muscoli, una buona dose di sicurezza. Il più bello della classe sarà ancora lui, ma con molti capelli in meno. La secchiona, una manager di una qualche multinazionale. Ricorderete come eravate. E scoprirete, non senza qualche sorpresa, la direzione che avete preso. Avvocati, impiegati, giornalisti, fidanzati, eterni single, divorziati. Eppure sarete ancora e sempre voi. Seduti tutti insieme così, come alle feste a casa di Silvia, quella che aveva la piscina. Come nel 1998. Con una certezza: quegli anni bellissimi nessuno li ha mai dimenticati.