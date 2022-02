Venerdì 4 Febbraio 2022, 07:48

Non bastava vederli scorrazzare persino sul Grande Raccordo anulare, parcheggiati su qualche marciapiede o buttati nelle acque del Tevere. Adesso i monopattini elettrici diventano anche i protagonisti di una pericolosa moda molto in voga tra i giovani: le corse clandestine.

Sul Ponte delle Valli, viadotto sopra il fiume Aniene che collega i quartieri Trieste e Montesacro, qualche giorno fa intorno alle 3 di notte è andata in scena una nuova frontiera dell'illegalità. Nel filmato girato da un residente e ripreso dall'account di Welcome to Favelas viene documentata la sconsiderata corsa sullo stradone di collegamento tra Conca d'Oro e Piazza Gondar.

Quattro corsie ad alto scorrimento. Sette ragazzi spalla a spalla, tra equilibrio precario e voglia di prevalere in quella gara da incoscienti con l'alto rischio di essere falciati dalle auto in transito. I ragazzi sono allineati sulla linea di partenza pronti a lanciarsi in quella folle sfida, si intravedono le luci rosse intermittenti dei fanali posteriori. Al via il gruppo scatta a tutta velocità, mentre qualcuno si destreggia tra slalom spericolati per superare gli avversari e tagliare per primo il traguardo. Ma qui in gioco c'è la vita.