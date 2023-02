Lunedì 27 Febbraio 2023, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Quando arriva il centoventesimo invito Whatsapp dal titolo "festa di compleanno!" sai già che non sarà un weekend facile perché in confronto alla festa dell'amichetto di tuo figlio la notte degli Oscar è una pizzata in parrocchia. In certe scuole blasonate di Roma, infatti, il party del piccoletto non si può ridurre a palloncini e tramezzini: è una questione di status. Vince chi se la inventa meglio e chi, tra i genitori, sopravvive. Baby dance, baby theater, spettacoli di magia, animatore in maschera, scarta la carta, giro in pony, baby chef, festa mini-beauty spa.

Parola d'ordine: esagerare. Gli animatori sono solo quelli famosi dai nomi improbabili, le madri fanno a gara per averli, hanno un'agenda fitta come quella di un cardiologo. Anche il loro compenso è pari alla parcella del cardiologo, però. I bimbi scompaiono tra torte di zucchero multipiano, buffet da matrimonio, finger food e trucchi sulla faccia che non si levano per una settimana, mentre spiderman volteggiano in tutine di poliestere anche con 40 gradi all'ombra e spuntano principesse e trampolieri. Urla, musica, balli di gruppo, due ore se ne vanno così: mentre tu ti attacchi all'ennesimo bicchiere di champagne sperando che arrivi presto lunedì.