“Er Faina", ecco la webstar che fa felici tutti gli studenti

Niente scuola, l’ha detto Er Faina». Chi, prego? «Damiano ma’, lo youtuber che ogni volta che nevica, piove o tira vento cerca di convincere la Raggi a non mandarci a scuola». Di fatto, nonostante in casa sia calato quel silenzio scettico che divide le generazioni, Er Faina ci aveva preso, prima che la sindaca emanasse l’ordinanza di chiusura per il maltempo, lui strillava “Regà tutti a giocà con la play” e “Oh Virginia chiudi le scuole” a mo' di coro da stadio. Divertente il tipo. Solo mamma non lo conosceva, è andata a vederlo. Ha appena un milione di seguaci, infatti parla così: «Io vi aiuto a tutti regà. Raggi chiudi ‘ste scuole, fai in modo che ci vanno solo mercoledì pe salutasse». A quel punto, si scatenano le richieste, quasi fosse un supersindaco: «Digli pure a Pomezia, Marino, Ladispoli». Er Faina chiede, il Comune alla fine esegue sembra la parodia comica della webstar. Che ieri ci ha provato, usando tutto il suo colorito esilarante slang: «Ma domani? Che vanno a riccoje le foglie che so’ cadute. Daje Virgì». Da restare incantate di fronte a tanta perentoria sicurezza, quando ancora ci si interroga del perché le scuole siano rimaste chiuse. Il colpo di grazia arriva in chat e viene da un adulto, un papà: «Er Faina ha detto che non c’è scuola». Questa è Roma, prendere o lasciare.