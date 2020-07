​Un video dei campioni del ring contro l’abbandono dei cani​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppo di amici organizza le proprie vacanze estive e, soprattutto, pensa a come liberarsi dei rispettivi cani. «Domani dobbiamo prendere il traghetto per la Sardegna, dobbiamo disfarcene», dice al telefono l’autore del video, il maestro di boxe, meglio noto con lo pseudonimo da Youtuber. «Dai, devi abbandonarlo, voglio divertirmi», insiste, incontrando il pugile, che dovrebbe sbarazzarsi della sua dolce Ira. E poi, ancora, ecco, campione di K1, con il suo fedelissimo Amstaff, il buon Pathos.Conversazioni surreali - ma non troppo distanti dalla realtà -, nelle quali il gruppo pianifica la “liberazione” dai loro animali. In realtà, si tratta di un sogno, anzi, di un incubo di uno dei loro cani, che, a ridosso dell’estate, teme appunto di essere legato ad un palo. «Un incubo di cane», è il titolo del video al quale hanno aderito campioni che sono legati agli animali e che non vorrebbero mai vederli soffrire. «Loro non ci abbandoneranno mai, l’amore che ci regalano non ha eguali», dice Mastromarino. E, ancora: «Chi abbandona i cani è una persona senza anima». Con un avvertimento finale, tutto pugilistico: «Se vi vediamo che vi sbarazzate del vostro animale...». Siete avvisati.marco.pasqua@ilmessaggero.it