Venerdì 16 Giugno 2023, 11:47

A Roma piove. Di per sé non dovrebbe essere una notizia sconvolgente. E invece le bombe d'acqua che con il clima impazzito ormai si abbattono abitualmente anche sulla Capitale fanno letteralmente scoppiare la città. Roma nord non sarà il Vietnam, come diceva Pietro Castellitto, ma quando piove ricorda molto il Borneo. Non solo la zona nord, sia chiaro: i disagi sono democratici e per nulla snob. Da Acilia al Quartiere Africano allagamenti, voragini, alberi caduti.

Bomba d'acqua su Roma, città in tilt: auto dentro la voragine e bambini salvati sui gommoni

La laguna di Ponte Milvio

«Benvenuti a Venezia», scrive qualcuno postando le foto della "laguna" di Ponte Milvio con lo sfondo della torretta allagata e i topi che sguazzano nell'acqua, ed ecco a voi le cascate della stazione Termini. A Settebagni i bambini di un summer camp sono stati riaccompagnati a casa con la barca, tipo Miami. Mentre a Cortina d'Ampezzo le onde erano così alte che neanche a Fregene. «Saluti dal lago Annibaliano», scrive un bagnante. Mentre le strade attorno al Colosseo si sono trasformate in piscine, neanche fossimo all'acquapark. Nemmeno dentro l'autobus i romani sono riusciti a mettersi a riparo, costretti ad aprire gli ombrelli per provare, con poco successo, a ripararsi dalla pioggia che entrava direttamente dal tetto del bus. Vabbè dai: non può piovere per sempre. O sì?