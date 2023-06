Mercoledì 7 Giugno 2023, 07:11

Anche quest'anno arriva Tiberis, la spiaggia sul Tevere, a Ponte Marconi, avviata dalla Raggi e portata avanti da Gualtieri: saranno rifatti i campi di beach volley, rimesse a posto le aree sabbiose, posizionati 60 ombrelloni e 45 lettini (42 li mette il Comune). L'apertura è prevista entro il mese di giugno per concludersi il 15 settembre: i cancelli saranno aperti dalle 8 a mezzanotte dal lunedì al giovedì e fino all'una di notte dal venerdì alla domenica. Ingressi gratuiti di giorno e con prezzo calmierato per gli eventi serali.

A disposizione dei 200 ospiti, due biliardini e due tavoli da ping pong e vari giochi da tavolo. Servizi igienici in un prefabbricato e chiosco realizzato con l'utilizzo di materie prime rinnovabili ed equipaggiato con attrezzature ad alto risparmio energetico. L'area ristoro sarà ampliata con l'aggiunta di 20 tavoli ai 23 messi a disposizione dal Comune.Il Campidoglio ha formalizzato l'affidamento della gestione di Tiberis 2023 alla Food Service.

«Anche per l'edizione 2023 abbiamo voluto selezionare una proposta progettuale di grande qualità, anticipandone l'apertura di un mese rispetto allo scorso anno, riducendo ulteriormente l'impegno finanziario a carico dell'Amministrazione e rendendolo economicamente conveniente per l'operatore che ne curerà la gestione», ha detto Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente che ha ricordato i 19mila ospiti dell'edizione 2022.

WI-FI E GINNASTICA

Per rendereanche un luogo attraente per chi studia o lavora da remoto, sarà allestita una zona wi-fi. Per l'illuminazione di tutta l'area saranno utilizzati fari a led a basso consumo. Anche l'offerta gastronomica utilizzerà prodotti da agricoltura biologica, privilegiando la stagionalità e la filiera corta, promuovendo le produzioni di eccellenza locali. Tra le attività previste vi saranno momenti educativi, ludico-ricreativi, spettacoli e laboratori per bambini, lezioni di pilates, yoga, beach volley, ginnastica posturale ed eventi culturali per le famiglie, tornei e un calendario di eventi serali a prezzi calmierati quali music a dal vivo e Dj set.L'impegno finanziario preventivato a carico di Roma Capitale è di circa 42mila euro che comprende le spese per gli allacci delle utenze idriche ed elettriche, il ripristino della rete impiantistica, i servizi forniti da Ama e la risistemazione della pedana per gli artisti.