Sabato 28 Gennaio 2023, 23:02

Parchi, aree ludiche e didattiche, percorsi fitness, percorsi ciclabili, zone relax, pic-nic e terrazze. Il futuro delle aree verdi lungo il fiume Tevere è stato disegnato. Di più: il Campidoglio ha già presentato i piani di fattibilità e siglato le delibere. Con le assegnazioni delle gare d’appalto che partiranno entro l’anno per i cinque parchi d’affaccio che sorgeranno lungo il fiume della Capitale. Un maxi progetto- Tevere, Le Vie d’Acqua - di riqualificazione da 7,3 milioni di euro. Tra progetti e gare di appalto, il termine degli interventi è previsto entro il 2025: «Diamo avvio al più grande piano di interventi e valorizzazione del Tevere e dei suoi affluenti degli ultimi decenni. Un piano fortemente voluto dall’amministrazione» commenta Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma. Per il programma sono state individuate le aree da Ponte Milvio a Ponte Duca D’Aosta fino alla zona verde del Foro Italico e Ostia Antica. «Con la realizzazione dei nuovi parchi verranno restituite alla città aree oggi inaccessibili che verranno riqualificate secondo le caratteristiche che ognuna presenta» sottolinea l’assessora Alfonsi.

PONTE MILVIO

Nascerà un parco di oltre sei ettari tra Ponte Milvio e Ponte Flaminionel. Il piano prevede un investimento da un milione di euro e prevede interventi di decespugliamento e abbattimento selettivo di specie autoctone. Quindi realizzazione di aree con giochi d’acqua e posizionamento di un chiosco e la realizzazione di un belvedere con vista verso Ponte Milvio.



LUNGOTEVERE DELLE NAVI

L’area individuata è quella dell’ex oasi del WWF per cui è stato stanziato un pacchetto di interventi da 800mila euro per la creazione di radure, affacci e di un’area di sosta in superficie.

FORO ITALICO

Il parco sorgerà nell’area in corrispondenza del Ponte Duca D’Aosta. Un piano di interventi da 2milioni di euro per realizzare nuove aree alberate, un belvedere e la sistemazione della spiaggia naturale esistente con nuove stecche di pavimentazione in legno e sedute. Ancora: la realizzazione di un’area didattica e un chiosco.



OSTIA ANTICA

Per il nuovo parco di Ostia Antica sono stati stanziati 1,5 milioni di euro con cui verrà realizzato un percorso per l’ingresso dell’area archeologica e la realizzazione di un attracco battello per connettere l’area a quella di Tiberis, sul Lungotevere Dante.



ACQUA ACETOSA

L’area interessata è quella in corrispondenza della confluenza con il fiume Aniene per un fondo da 2milioni di euro per un pontile, una pista ciclabile, e un chiosco per il noleggio di canoe, gommoni e bici.

