Roma, apre il Tiberis, la spiaggia sul lungo Tevere romano

Una spiaggia attrezzata, aree prato, due campi da beach volley, giochi e spettacoli per bambini, tornei di carte e giochi da tavolo per gli anziani, lezioni di yoga, tai chi e di ginnastica posturale, postazioni con wi-fi gratuito per studiare e lavorare, un punto ristoro e anche tanti eventi serali in riva al Tevere a Roma. Riapre anche quest'anno il Tiberis, la spiaggia sul lungo Tevere romano.

La spiaggia ha aperto al pubblico il 7 luglio dalle ore 12 e proseguirà fino al 12 settembre con ingresso gratuito tutti giorni dalle 8 alle 24, con chiusura prolungata fino all'1 di notte dal venerdì alla domenica.

Tra i 9 operatori economici che hanno partecipato al bando del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per l'allestimento e la gestione dell'area sulla riva sinistra del Tevere sotto Ponte Marconi - Lungotevere Dante, è stata individuata la società Habicura che ha presentato un progetto di grande qualità: per quanto riguarda le strutture sono state realizzati aree spiaggia con 100 lettini, 50 ombrelloni, due campi da beach volley, è stata attrezzata un'area con 40 tavoli ombreggiata con vele e allestita una struttura con 4 bagni più uno per disabili.

Per gli eventi musicali e artistici è stata posizionata una pedana in legno. Tutte le zone sono state dotate di impianti di illuminazione.Il calendario degli eventi serali prevede concerti per tutti i gusti musicali: tradizione popolare italiana, musica etnica, jazz, soul, blues, rock e pop.

I concerti hanno inizio alle 21 e il costo del biglietto è di 10 euro con consumazione. Tutti gli eventi sono consultabili sulla pagina www.facebook.com/tiberisbeach. Nelle ore notturne l'area sarà sorvegliata da una guardiania.

«Con Tiberis abbiamo realizzato un luogo accogliente per il tempo libero e ampliato l'offerta di eventi di intrattenimento estivi. Attraverso un bando è stato scelto un progetto di qualità per quanto riguarda gli allestimenti dell'area, l'accoglienza del punto ristoro e l'offerta di eventi ricreativi, musicali e di intrattenimento per gli ospiti di tutte le età. Attraverso questo affidamento la gestione di Tiberis viene resa economicamente sostenibile. Va ricordato che la precedente edizione ha comportato costi per l'Amministrazione per circa 243mila euro, mentre le spese vive che prevediamo di sostenere quest'anno sono di 67mila euro. In più, il prolungamento dell'apertura alle ore serali con un calendario di concerti, spettacoli, tornei, DJ set rende, ovviamente, Tiberis più attrattivo per il pubblico e conveniente per l'operatore che lo gestisce. Ma la vera novità del progetto Tiberis 2022 è che l'area diventerà un parco d'affaccio permanente fruibile tutto l'anno grazie ad un lavoro che stiamo portando avanti di concerto con il Municipio VIII. Stiamo lavorando per estendere gli interventi di riqualificazione delle rive del Tevere, per la realizzazione, tra l'altro, di nuovi parchi d'affaccio in altre aree» dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

«Tiberis in questi anni è stata una buona idea mal eseguita - ha sottolineato Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII. - Apriamo una nuova stagione per uno spazio che torni pubblico in maniera permanente come abbiamo immaginato in questi anni grazie al lavoro in particolare di Agenda Tevere Onlus. Stiamo lavorando con l'Assessorato all'Ambiente di Roma Capitale perché l'area ottenga un attrezzaggio definitivo perché rimanga attiva, anche con la collaborazione di terzi, per tutto l'anno. Questo è il primo passo grazie ai fondi Pnrr e Giubileo, per la realizzazione del Parco d'affaccio sulla riva sinistra del Tevere».

Video: Francesco Iovine/Ag. Toiati