Il rugby torna protagonista a Corviale dal 29 aprile al 1° maggio con il torneo “Carla Negri” e la terza Coppa Roma

Tutto pronto per la festa del rugby nell’XI municipio a Corviale. Sabato 29 aprile e lunedì 1° maggio si svolgerà sul magnifico campo sintetico l'undicesima edizione del torneo di minirugby "Carla Negri" per l'assegnazione della III Coppa Roma. Al torneo che vedrà in campo 500 atleti, 80 allenatori e 80 volontari e dagli spalti 600 spettatori, organizzato dal Villa Pamphili Rugby dei presidenti Pietro Pagnoni e Stefano Clementi, parteciperanno squadre laziali e non ( Villa Pamphili, Capitolina Roma, Fiumicino, Appia, Rieti, Viterbo, US Roma, Avezzano, Paganica vicino L’Aquila, Amatori Napoli e San Gregorio Catania) con quadre delle categorie under 7, under 9, under 11, under 13 e under 15, che alla fine assegnerà l’undicesima edizione della Coppa Roma allo Stadio del Rugby di Corviale in via degli Alagno.

La festa inoltre sarà intervallata dalla partita di serie A (la seconda serie nel rugby) del 30 aprile che disputerà la prima squadra del Villa Pamphli con il Civitavecchia (la rosa dei seniores è composta da oltre 70 giocatori che militano nei campionati di serie C2 e serie A, ndr).

Si comincierà sabato 29, alle 15, con le partite e la premiazione dell'Under 15.

Lunedì 1° Maggio, dalle 9 alle 14.30, invece si svolgeranno le partite e le premiazioni delle categorie U7, U9 e U11; il pomeriggio infine dalle 15.30 alle 20, partite e premiazione dell’U13.

«Il Torneo nasce tredici anni fa in ricordo di Carla Negri - dice il responsabile del torneo e della comunicazione Gianluca Tamilia - anche capitana del rugby Villa Pamphili femminile e giocatrice della nazionale italiana di rugby, per onorarne la memoria la nostra società ha ideato un Torneo dedicato ai rugbisti più giovani, ai bambini patrocinato dalla Federazione italiana rugby e dal municipio». I padroni di casa nel 2019 e nel 2022 sono arrivati secondi in Coppa alle spalle rispettivamente di Roma e Napoli, vincendo nel 2022 le categorie under 13 e under 15.

«Avendo più di trecento ragazzi della scuola rugby coordinati dai responsabili tecnici del minirugby Luca Zaccaria e Matteo Fiorani partecipiamo ad ogni categoria under con due squadre - sottolinea Tamilia - e il nostro orgoglio del vivaio sono 4 giovani promesse under 17 selezionati anche nella Rappresentativa Regionale: Manfredi Mazzotta, Rocco Mancini, Filiberto Caprio, Matteo Pacchioli».

Alle premiazioni che "chiuderanno" il torneo saranno presenti il presidente dell’XI municipio Gianluca Lanzi, il vice presidente della Federazione italiana rugby Antonio Luisi e l’assessore allo sport di Roma capitale, Alessandro Onorato.