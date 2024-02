Lunedì 19 Febbraio 2024, 07:08 - Ultimo aggiornamento: 07:15

Un appartamento adibito a magazzino per a droga. C'erano 55 chili tra hashish e marijuana in un'abitazione di via degli Andreozzi, in zona Trullo. È qui che lo scorso giovedì gli agenti dell'VIII distretto Tor Carbone, a seguito di indagini, hanno effettuato il maxi sequestro e arrestato due romane che erano all'interno della casa - A.D.A, di 26 anni e M.T. di 24 anni - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo le due donne: durante il blitz, nell'androne dello stesso palazzo sono stati fermati due uomini, uno dei quali si è dato subito alla fuga. L'altro, un 23enne, dopo essere stato identificato, ha provato a fare lo stesso ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti. La sua posizione è ora al vaglio ma rischia una denuncia in concorso.

IL SEQUESTRO

Era da tempo che gli agenti di Tor Carbone indagavano su movimenti di spaccio nella zona del Trullo. Ed era da tempo che tenevano sotto controllo quel palazzo di via degli Andreozzi. Quindi giovedì, sicuri fosse stato portato al suo interno un grande quantitativo di sostanza stupefacente, è scattato il blitz che ha portato al maxi sequestro dei 55 chili di hashish e marijuana. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato all'interno le due donne, di cui una inquilina proprio dell'abitazione e l'altra che non sapeva giustificare la sua presenza.

Ostia, arrestato giovane narcos: nascondeva 70 chili di droga per un valore di 5 milioni di euro

Appena aperta la porta, prima ancora del ritrovamento della droga, era chiaro che ci fossero grandi quantità di stupefacenti. L'odore di cannabinoidi era infatti così forte che alcuni degli agenti hanno avuto bisogno di uscire per prendere un po' di aria. È bastato entrare nel salone dell'appartamento per trovare due borsoni contenenti rispettivamente 23,5 e 30 chili di hashish. Non solo, nella camera da letto c'era un'altra borsa con un ulteriore chilo di marijuana. La perquisizione non si è fermata. Sono stati poi trovati diversi bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. La 26enne e la 24enne sono state quindi arrestate e processate il giorno dopo nel tribunale di Roma, dove i giudici hanno convalidato l'arresto. Nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno trovato nell'androne del palazzo altri due uomini. Uno di loro, visti i poliziotti si è subito dato alla fuga mentre l'altro - 23enne -, che in un primo momento aveva tentato la stessa strategia, è stato bloccato e identificato. Ora rischia di essere indagato in concorso per lo stesso reato di cui sono accusate le due donne.

IL PRECEDENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri 50 chili, destinati però al mercato della "Roma bene", dalla parte opposta della Capitale rispetto al Trullo, sono stati sequestrati dalla polizia circa 10 giorni fa. Le indagini, del II distretto Salario - Parioli, hanno portato all'arresto di quattro spacciatori pronti a rifornire di cocaina, hashish e marijuana i quartieri Parioli, Salario e Trieste. Il primo ad essere stato beccato un 20enne romano che, stando ai sospetti degli investigatori, usava approvvigionarsi dello stupefacente nel quartiere San Basilio e proprio lì è stato sorpreso dagli agenti con nove etti di droga. Sono invece 88 grammi di cocaina ed hashish, nascosti a casa, ad aver portato all'arresto di un uomo di 47 anni di Castelverde. Sempre nel quadrante nord est della provincia di Roma, a Mentana, è avvenuto il terzo arresto: un 46enne è stato fermato in strada con alcuni grammi di cocaina. Nella sua abitazione altri 26 grammi dello stesso stupefacente. Infine l'ultimo arresto, con la quantità maggiore - 48 chili di hashish - di un 41enne originario del Marocco a Nettuno. Gli agenti sono arrivati alla sua abitazione grazie a un corriere che stavano seguendo ormai da tempo e con il quale il 41enne si era da poco incontrato, cedendogli una busta contenente altra droga dello stesso tipo.