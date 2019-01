Appello a Virginia Raggi per salvare la pizzeria gestita da ragazzi down

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - Appello alla sindaca Virginia Raggi da parte della Locanda dei Girasoli, un cooperativa romana dove lavorano 11 ragazzi down che hanno realizzato un sogno di autonomia attraverso il lavoro. Alcuni mesi fa hanno chiesto al Campidoglio di salvare il progetto e avere in affitto uno dei locali in centro di proprietà del Comune. Attualmente il ristorante si trova al Quadraro e servirebbe una nuova sede più idonea anche se al momento non è ancora arrivata nessuna risposta dalle istituzioni.Da venti anni la Locanda dei Girasoli, contribuisce alla creazione di posti di lavoro finalizzati all’integrazione lavorativa, e territoriale, realizzando un esempio di imprenditoria sociale che unisce solidarietà e professionalità, attraverso percorsi integrati di sviluppo delle capacità personali.«Già nel passato avevamo chiesto alle istituzioni locali la possibilità di ottenere in gestione/affitto locali di loro proprietà, in aree più centrali e visibili. Questo renderebbe più facile raggiungere l’obiettivo di un equilibrio gestionale permettendo di aumentare il numero di clienti e, di conseguenza, di nuovi inserimenti lavorativi. Ne siamo convinti in quanto la visibilità della nostra esperienza è elevatissima, cosa che rende altrettanto grave il fallimento del progetto» spiegano i ragazzi nella petizione che sta circolando on line.