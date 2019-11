Rifiuti, Zingaretti firma ordinanza: «Roma deve indicare i siti»

Roma Capitale dovrà individuare entro pochi giorni uno o più siti o impianti sul suo territorio per lo smaltimento dei suoi rifiuti. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Il documento fissa un serrato cronoprogramma: Roma Capitale, si legge nel testo, allo scopo di garantire la continuità del servizio in vista della prossima chiusura della discarica di Colleferro, «dovrà costituire immediatamente una struttura tecnica composta da 3 rappresentanti individuati rispettivamente dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale, avente il mandato di predisporre, entro 5 giorni, il documento tecnico contenente gli elementi preordinati all'individuazione di uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazione di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani. Poi, entro e non oltre 7 giorni dalla trasmissione del documento tecnico», prosegue l'ordinanza, dovrà «individuare uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, che possano essere destinati a smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani. Infine, entro e non oltre 7 giorni dalla individuazione dei siti o impianti, l'adozione, da parte del sindaco di Roma Capitale, di ogni provvedimento necessario all'operatività degli stessi, ivi compresi eventuali provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cioè ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi).

