Suv investe una studentessa e poi fugge, l'incidente a Ostia: al vaglio i video della zona

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'investimento e risalire all'identità dell'auomobilista a bordo del Suv che mercoledì mattina è fuggito via dopo l'incidente a Ostia. Da quanto ricostruito fin qui, grazie anche ai numerosi testimoni, il violento impatto è avvenuto intorno alle 8.30 tra a via Pietro Rosa a via Ermanno Carlotto a Ostia Lido. Al momento dell'investimento, il Suv è passato con il semaforo verde. A terra è finita una giovane studentessa che dalle prime dichiarazioni avrebbe spiegato di non esserti accorta che la segnaletica era diventata rossa per i pedoni.

A soccorrerla sono stati alcuni passanti che hanno prestato i primi aiuti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118 e dei vigili urbani di zona.

La giovane ha riportato solo lievi escoriazioni alle braccia e alle gambe. Mentre, come hanno riferito i testimoni agli agenti della polizia Locale, hanno visto il Suv fermarsi pochi metri dopo l'impatto e poi ripartire a gran velocità facendo perdere ogni traccia. Al vaglio dei caschi bianchi ci sono ora le immagini di video sorveglianza della zona.