Roma-Ostia 2024, il percorso della mezza maratona di oggi: orari, strade chiuse e bus deviati

Dall'Eur a Ostia. È in programma oggi, 3 marzo, la 49esima edizione della mezza maratona Roma-Ostia, con i suoi 21 chilometri. Sono più di 10mila i partecipanti di quest'anno, con una lunga lista di strade chiuse o interdette al traffico. Tra le strade percorse dalle migliaia di partecipanti che domenica parteciperanno alla competizione ci sono viale Europa e viale Tupini, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. Quindi si proseguirà sulla via Cristoforo Colombo, direzione Ostia, con l'arrivo posto su piazzale Cristoforo Colombo.

Mezza maratona Roma-Ostia: strade chiuse e orari

Alle 2 della notte tra sabato e domenica è cominciato l'allestimento delle strutture nella zona di partenza (Eur) con chiusura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico, e l'inizio allestimento strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci.

Alle 7 è previsto il raduno atleti in via Colombo altezza viale America, alle 8 la chiusura della Colombo in direzione Ostia altezza piazzale 25 Marzo 1957, ad eccezione delle corsie laterali che resteranno aperte. Alle 8,50 è prevista la partenza della gara paralimpica, alle 9 invece via alla gara 21,097 km. Il termine è alle 11,30, con lo smontaggio delle strutture nella zona di partenza e la riapertura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocamino.

Alle 13,30 terminerà la manifestazione sportiva, mentre lo smontaggio delle strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci e la riapertura completa al traffico veicolare è prevista intorno alle 15,30.

Deviazioni e limitazioni delle linee bus

Per l'evento, subiranno deviazioni e limitazioni le linee bus 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 779, 780, 788, 791, C7, C13 e n070.

La 070, da inizio servizio e fino alle 11,30 sarà sospesa. Poi, dalle 11,30 alle 15,30, deviata.

In zona Eur, da inizio servizio e sino alle 11,30 circa, è prevista una deviazione anche per le linee 763, 764, 767, 771, 777 e 778.

Le linee 763, 764, 767 e 771, che solitamente transitano tra piazzale dell'Agricoltura e viale dell'Arte, passeranno su via delle Tre Fontane e viale dell'Artigianato.

La 777 tra piazzale dell'Agricoltura e viale Egeo devierà su via delle Tre Fontane e viale di Val Fiorita.

Infine, la 778 tra viale Egeo e viale dell'Arte passerà su viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane e viale dell'Artigianato.