Roma, crolla ponteggio di un palazzo a Ostia: grave bambino di 9 anni

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito, ieri, a causa del crollo di un ponteggio per l'edilizia posto a protezione dell'ingresso pedonale di un palazzo popolare in via delle Corazzata a Ostia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 e il bambino soccorso dagli operatori del 118 è stato portato in codice rosso al Bambino Gesù.

Come sta il bambino

Le sue condizioni sarebbe gravi ma non è in pericolo di vita. sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Roma Capitale del X gruppo Mare e hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e il sequestro del ponteggio. La palazzina popolare su cui si stavano eseguendo i lavori edili è di proprietà dell'Ater.