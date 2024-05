Sabato 25 Maggio 2024, 07:00

«Cinquant’anni di storia buttati via per uno scarto di mezzo punto nel bando». Non riesce neanche a parlare Maria Vichi, una delle figlie di Gaspare ed ex titolare del chiosco “Dar Zagaja” di Capocotta. L’altra mattina quando il sindaco Gualtieri ha presentato i vincitori del nuovo bando di assegnazione delle strutture, Maria non ha voluto esserci.

A subentrare allo storico chiosco, una società di Napoli (Pianelli di Posillipo) specializzata nella gestione degli stabilimenti balneari e attività ricettive e turistiche. «Non ce l’ha fatta - ha raccontato la sorella - qui c’è tutta la nostra vita. Siamo cresciute su questa spiaggia». Il papà Gaspare, ex figurante di Cinecittà, e soprannominato “Zagaja” a causa della sua balbuzie, è stato il “fondatore” di Capocotta.

IL PASSATO

Fu proprio lui a creare il “buco” nella recinzione lungo la via Litoranea. Con lui era nata l'età dell'oro di quei lidi, quando i locali si chiamavano “Battello ubriaco”, “Capanno giallo”, il “Divino” e si celebrava il mito alternativo di Capocotta, di cui quel vecchio bagnino, che faceva il “cattivo” nei film di Sergio Leone, è stato protagonista e testimone. Il chiosco poi passò alla figlia Maria che ha ripercorso la storia dello stabilimento, avamposto in una terra di nessuno, prima di rivendicare «il grande lavoro fatto per togliere l'etichetta negativa» di un posto di cui si parlava spesso male: «Capocotta negli ultimi tempi non era più l'arenile della trasgressione ma un luogo di tutti, frequentato da famiglie, simbolo di inclusività e democrazia». Dalle famiglie a vip. Di qui sono passati giornalisti, attrici e registi. Qui venivano spesso Monica Bellucci e Valeria Marini: «Soprattutto in bassa stagione – ha ricordato Vichi - ma la bellezza di questo posto è rimasta intatta. Ci si mescola tutti e tutti si sono sempre trovati a proprio agio». Quei tre chilometri di dune lungo la via Litoranea, all'inizio degli anni Settanta vennero conquistati da un esercito liberal-trasgressivo che detestava la "pipinara" dei Cancelli di Castelporziano e i "ricchi" stabilimenti balneari di Ostia. Persone che amavano, invece, quell'atmosfera anticonformista e casareccia dove si poteva anche prendere la tintarella indisturbati e senza veli. Negli anni 90, le ruspe del Campidoglio fecero piazza pulita. Il sindaco di allora, Francesco Rutelli ordinò una bonifica dell'area. Stessa storia che si è poi ripetuta agli inizi del 2000 e ancora nel 2015, quando in piena emergenza mafia fu il capo della commissione straordinaria, il prefetto Domenico Vulpiani a fare chiarezza. L’aut aut non diede scampo ai gestori: «Togliere gli abusi per ripartire nella legalità».

IL BANDO

Ora quei chioschi dove si consumavano inenarrabili giornate di mare e trasgressione, molto più hard - se vogliamo - rispetto alle scene di “Casotto” di Sergio Citti, ambientato proprio qui - assomigliano sempre più agli stabilimenti che troneggiano sul resto del litorale romano: saranno tutti più o meno uguali, tutti a norma (almeno secondo le intenzioni del Campidoglio), tutti assegnati tramite una gara d'appalto. Ma non ci sarà più “Dar Zagaja”. Laureata in legge, Maria ha dedicato tutta la sua vita alla ristorazione. Figlia del fondatore e ideatore di Capocotta, eppure ha perso il chiosco nonostante la «storicità» fosse uno dei requisiti richiesti dalla gara a evidenza pubblica. Ancora stenta a crederci e già promette ricorso, non prima di aver visionato gli atti della gara. «Queste spiagge sono state sempre un punto di accoglienza - dice Daniele Cametti Aspri, promotore di “I love Capocotta” e frequentatore della spiaggia - dobbiamo ammettere che si chiude un capitolo della storia romana». «Questo era un paradiso terrestre – ha sempre detto Vichi – e spero continui a esserlo. Qui si respirava ancora la vecchia Capocotta. E ora anche un altro luogo iconico di Roma cambia volto».