Milano, morto il 18enne investito da un'auto e schiacciato contro un palo: falciato sotto gli occhi dei genitori

È morto il ragazzo di 18 anni che martedì è stato falciato da un'auto in viale Umbria a Milano e schiacciato contro un palo. Il giovane, libanese con doppio passaporto canadese, aveva riportato una serie di fratture ed era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda per essere sottoposto a un lungo intervento in sala chirurgica. Ma le ferite si sono rivelate troppo gravi.

L'incidente

Il ragazzo è stato investito sotto gli occhi dei genitori mentre attendeva di attraversare la strada, schiacciato tra il possente cofano di un'auto, un semaforo e un lampione. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre, sotto shock, erano stati portati in ospedale. I chirurghi avevano tentato inutilmente di salvare il ragazzo.