Roma, a Casal Bernocchi riaperta via Scartazzini. Dopo 15 giorni riattivato anche il bus 013

“Al termine della commissione III Lavori Pubblici e Mobilità effettuata sul posto un paio di giorni fa è stata riaperta via Andrea Giovanni Scartazzini (intersezione con via Luigi Pietrobono a Casal Bernocchi) chiusa dalla metà di giugno a causa dei problemi provocati dalle piogge. Sul manto stradale infatti la fanghiglia stagnante metteva in pericolo il transito delle auto e della linea di servizio pubblico 013 che adesso può riprende il servizio originario. Si è deciso inoltre di programmare una verifica della capacità di ricezione dei pozzetti con eventuale pulizia per quelli ostruiti. Ci scusiamo con i cittadini in quanto, obiettivamente, la chiusura si è protratta oltre il dovuto. Ringraziamo i residenti presenti sul posto, l'Ama per essere intervenuta con la spazzatrice per togliere la fanghiglia e la Direzione Tecnica per aver ultimato i lavori per la riapertura della sede carrabile”.

Questa la nota stampa congiunta divulgata a firma dell’assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici Guglielmo Calcerano ed il presidente della terza commissione Lavori pubblici e mobilità Leonardo Di Matteo del X municipio. Gli allagamenti dovuti al maltempo avevano coinvolto con strade allagate e impraticabili, voragini e disagi, non solo Casal Bernocchi ma anche le zone di Ostia, Bagnoletto, Infernetto e Stagni e aveva prodotto la chiusura di molte strade tra cui via Ostiense. In quell’occasione l’assessorato allo sviluppo delle periferie, infrastrutture e manutenzione urbana del Comune di Roma mise all’opera 16 squadre della manutenzione stradale della Grande viabilità, principalmente con interventi di supporto alla viabilità municipale in particolare nei Municipi XV, X, VII e III.