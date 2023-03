Roma, riaperta via dei Pescatori tra Casal Palocco e Castel Fusano

E’ stata finalmente riaperta via dei Pescatori nel trattoche va da via di Acilia a via Castel Fusano chiusa per lavori dalla fine di settembre scorso. Una strada diventata troppo pericolosa, piena di buche, dissestata e per questo motivo interdetta al traffico. «Si tratta di una delle arterie più lunghe del territorio, la strada che collega Acilia con Ostia – dichiarano l’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano ed il Presidente della terza commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo – le cui precarie condizioni della sede stradale erano in buona parte causate dalle radici dei pini che avevano ammalorato il manto stradale tanto che la polizia locale, nel 2018, è dovuta intervenire per la limitazione della velocità e quindi per la sicurezza degli automobilisti». I lavori sono iniziati lo scorso mese di settembre ed hanno interessato il rifacimento completo di tutta la sede da via dei Pescatori da via di Acilia a via di Castel Fusano. Nel primo tratto all'intersezione con via di Acilia fino a Piazza Eschilo sono stati rifatti ex novo i marciapiedi con apposizione di due attraversamenti pedonali si è reso necessario inoltre l’abbattimento di 104 pini le cui radici mettevano in pericolo la viabilità. «Nel tratto da via Micali a via Pernier, in una fase successiva - continua Leonardo Di Matteo - lavoreremo per rimettere ex novo la segnaletica verticale. Si è trattato di un intervento che ha tenuto conto di tutte le problematiche per anni non considerate. Un progetto che ha visto la partecipazione di tutte le forze in campo e, non ultima, quella degli esperti agronomi, per quanto riguarda gli interventi sugli arbusti. Laddove non sono presenti i guard rail sono state messi dei marginatori stradali maggiorati con bande visive, sistema di rallentamento ad effetto ottico denominato “occhi di gatto”. Resta adesso da portare a termine altri due interventi – concludono Calcerano e Di Matteo – quello che riguarda il tratto stradale di Via dei Pescatori tra via Macchia Saponara e Via Casal Palocco a tutt'oggi chiuso perché dobbiamo garantire gli attraversamenti pedonali in sicurezza ai residenti che abitano in via Padre Campana, via Elia Facchini, via Monsignor Pini, via Giovanni Francesco da Roma, via Archippo e via Nicomano». A riguardo venerdì 31 marzo la Direzione tecnica del Municipio X e la Polizia locale si incontreranno per definire la risoluzione di tutte le problematiche e dare risposte ai residenti.