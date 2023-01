Sabato 28 Gennaio 2023, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:11

A Ostia inscena la truffa del finto avvocato, poi con il bottino fugge in direzione Napoli. Ma il piede pressato troppo sull'acceleratore gli gioca un brutto scherzo, tanto da destare l'attenzione della stradale che lo ferma in autostrada e gli trova nell'auto la refurtiva sottratta poco prima a casa di una 70enne del Lido. Bottino di 5mila euro, tra contanti e gioielli, per un uomo che poco prima si era reso responsabile, insieme ad alcuni complici, della classica truffa telefonica agli anziani. In questo caso la vittima è stata una donna di 70 anni di Ostia che è stata raggiunta dalla chiamata di un sedicente avvocato. Dall'altro capo del telefono, il truffatore che le diceva che il marito si era reso responsabile di un incidente stradale tanto grave da avere conseguenze penali oltre che civili.

I FATTI

«Signora la questione può chiudersi se ci paga 5mila euro in contanti», le avrebbe detto lo sconosciuto sedicente legale sostenendo che stava trattando per conto della controparte. Come se non bastasse a convincerla, l'uomo ha garantito alla vittima la veridicità della vicenda passandole al telefono un altro soggetto, qualificatosi come un maresciallo dei carabinieri. «Signora la situazione è piuttosto grave, qui suo marito rischia di essere arrestato», ha minacciato il finto militare. A quel punto la donna si è convinta ad assecondare la richiesta. «Guardate, in casa ho solo mille euro», ha replicato. «Non c'è problema signora, se ha dell'oro in casa lo ritiriamo come garanzia che si impegnerà a versare i restanti 4mila euro che mancano al contante», ha concordato il sedicente avvocato. Pochi minuti dopo si è presentato alla porta della donna, che vive a Ostia, un uomo incaricato di ritirare quanto concordato con il finto avvocato. E la donna ha consegnato il pattuito: mille euro in banconote più braccialetti, catenine e anelli d'oro. L'uomo ha arraffato il tutto e si è volatilizzato.

Ma sull'autostrada Roma-Napoli, il colpo di scena. La Polizia Stradale, all'altezza di Cassino, blocca un'auto diretta verso il capoluogo campano ad altissima velocità. Dopo il controllo di routine dei documenti, lo sguardo dei poliziotti finisce su una borsa sopra il sedile del passeggero. «Apra la borsa per favore». Dentro, il tesoretto appena sottratto a Ostia. L'uomo ha così confessato di aver truffato la donna che era ancora ignara di essere stata raggirata. Scattano le indagini da parte degli investigatori del Distretto Decimo Lido che la raggiungono, le mostrano la foto segnaletica (il malvivente ha precedenti specifici) e le immagini dei gioielli. La vittima riconosce il tutto e al quarantenne spetta non solo una multa per eccesso di velocità ma anche l'arresto per truffa aggravata, arresto convalidato dalla Procura di Cassino. Ora, attraverso la ricostruzione del traffico telefonico, è caccia ai complici.