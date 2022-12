«Tuo figlio è stato arrestato, dacci 4mila euro e verrà rilasciato», in manette truffatori campani

«Tuo figlio è stato arrestato, dacci 4mila euro e verrà rilasciato». L’ennesima truffa a un’anziana si è conclusa con un arresto dei carabinieri della compagnia di Montefiascone.

Due le persone finite in manette, un 45enne e una trentanovenne campani, e per entrambi è scattato anche il foglio di via con divieto di ritorno Tuscia. «Alle 11,30 di martedì 20 dicembre - spiegano i carabinieri -, abbiamo ricevuto una segnalazione di truffa appena consumata ai danni di un’anziana, nel comune di Marta, e subito sono state diramate le ricerche». Immediatamente dopo, i militari della stazione di Capodimonte hanno notato, in un largo difronte al porto, un’autovettura Volkswagen T-Roc bianca, con a bordo un uomo e una donna.

I carabinieri hanno così deciso di perquisirli, visto che non avrebbero fornito un valido motivo per giustificare la loro presenza nel piccolo centro lacuale e che il veicolo risultava noleggiato ad Afragola da una terza persona. A bordo militari ha trovato, nascosta a bordo del veicolo, una scatola contenente la refurtiva provento del raggiro, in particolare soldi e vari monili in oro appartenuti senza alcun dubbio all’anziana vittima. «Anche questa volta - spiega l’Arma - l’arrivo del truffatore era stato preannunciato da una telefonata sull’utenza di casa, il cui interlocutore riferiva che il figlio e la nuora della signora si trovavano in caserma e potevano essere rilasciati solo a fronte del pagamento di 4mila e 500 euro con la disponibilità di ricevere anche oro e oggetti di valore».

Questo arresto - concludono - testimonia la costante attenzione che l’Arma dei carabinieri pone nella lotta alle “truffe agli anziani”, anche dal punto di vista preventivo, attraverso l’incessante campagna informativa in atto nelle parrocchie, centri anziani ed altri luoghi di aggregazione di tutta la provincia di Viterbo».