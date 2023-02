Ostia regina della marcia giovanile ai campionati italiani di Ancona: i golden boys Giulia Gabriele e Diego Giampaolo

Piccoli campioni crescono. Ancora una volta Ostia e gli atleti della marcia del primo nucleo del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle del Tenente Colonnello Aldo De Donno del centro sportivo di Castel Porziano si confermano gli atleti migliori della disciplina. Dalla Palmisano alle olimpiadi di Tokyo 2020 fino ad arrivare ai campioncini delle giovanili under 20 della categoria junior Diego Giampaolo e Giulia Gabriele incoronati rispettivamente campione italiano sulla distanza dei 5 chilometri lui e vice campionessa femminile sulla distanza dei 3 chilometri lei. Diego di Ostia ha fatto registrare ad Ancona con il suo oro il nuovo personale di 19'52" sui 5 chilometri e Giulia di Spinaceto argento (a solo 1 secondo e mezzo dalla prima che l’ha battuta in volata) sui 3 chilometri ha concesso il bis con il nuovo personale di 13’23”. Diego ha fatto di più facendo registrare la quarta migliore prestazione di sempre della categoria, dopo Giorgio Lupino con 19’26”, Michele Didoni 19’45” e Giovanni De Beneditctis 19’48”.

Ai campionati italiani di marcia a Pescara, titoli tricolore per Curiazzi e Giupponi

«I prossimi appuntamenti saranno i campionati italiani su strada a Frosinone il 19 marzo dove ci si qualificherà per la Coppa Europa - dice l’atleta lidense al secondo anno junior - poi ci saranno le qualificazione per gli Europei in agosto, il mio obiettivo sarà quello di vestire la maglia azzurra sia in Coppa Europa che agli Europei, dedico questo titolo alle Fiamme Gialle e ai miei due allenatori Orazio Romanzi e Patrick Parcesepe (l’allenatore della Palmisano e di Stano, ndr)». Giulia Gabriele al primo anno junior è un’altra“realtà” della marcia giallo verde, di Spinaceto, frequenta il quarto liceo scientifico sportivo al Seraphicum e il suo sogno è diventare medico o nutrizionista: «Ho vinto in passato il titolo italiano cadetta outdoor e l’anno scorso quello allieva indoor, quest’anno è arrivato il secondo posto nella categoria junior ma sono al primo anno e mi rifarò - dice Giulia - quello di Ancona è stato un bel duello, siamo rimaste appaiate per tutta la gara, ma sono molto contenta lo stesso perchè ho abbassato il mio personale di 50 secondi, adesso l’obiettivo sarà arrivare sul podio ai campionati italiani outdoor di luglio per la qualificazione agli Europei di agosto a Gerusalemme».