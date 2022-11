Roma, Acilia in strada per pulire le strade. «Il nostro quartiere non è una discarica»

Il nostro quartiere non è una discarica, “No abbandono rifiuti nel mio quartiere“. E’ questo il messaggio che hanno voluto lanciare i residenti di Acilia Nord e soprattutto quelli del Comitato di quartiere per far capire che fanno sul serio arrivando anche a chiedere a tutti i cittadini di segnalare chi infrange le regole: “In caso di reato compiuto in vostra presenza fare foto o video ed inviare il tutto per email ai NAD nad.polizialocale@comune.roma.it; servono evidenze documentali (video,foto) di persone/veicoli/targhe per poterli individuare e sanzionare. Sarà mantenuta riservatezza e anonimato, i NAD sono un gruppo speciale della Polizia di Roma Capitale a tutela del decoro e dei cittadini che rispettano le regole” e il post continua “in caso di cumuli di rifiuti persistenti nel quartiere segnalare senza tregua ad Ama tramite App Dillo ad Ama o tramite il numero verde 800867035, purtroppo la presenza di un piccolo cumulo attrae altri incivili per cui va rimossa al più presto ogni forma di incivilta’”.

Oltre a questo i residenti di Acilia Nord scendono in strada ogni quindici giorni per la pulizia delle loro strade, dei parchi per ripristinare quel decoro urbano a cui tutti ambiscono. «Organizziamo periodicamente ogni 15 giorni una giornata per ripulire il nostro quartiere - dice il presidente del Comitato Massimo Facchini - lo facciamo sia per dare un messaggio a tutti quelli che abbandonano la spazzatura per strada sia per l’Ama». Il 12 novembre poi i volontari del Cdq insieme ai cittadini hanno dedicato la mattinata al quartiere con - Insieme per il decoro con un Gazebo informativo. Parlando con le persone, raccogliendo spazzatura di ogni tipo e vetri ovunque, sfalciato prato, rimossi rami pericolanti che impedivano il passaggio su marciapiedi e liberato il parchetto, dai rovi, Una mattinata dedicata alla pulizia di via del Poggio di Acilia (area vicino Todi, ndr). Un messaggio ed un esempio che i residenti continuare a dare da anni: «A tutti noi il compito di mantenerlo così» conclude riferendosi al quartiere pulito il post su Facebook dei volontari.