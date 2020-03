Roma, contromano nella Ztl: 60 patenti ritirate

Contromano per eludere le telecamere della Ztl a Roma. Succede spesso nella Capitale, regno della sosta selvaggia. Nell'ultimo blitz degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in pochi giorni sono state ritirate 60 patenti. Anche quest'anno , come avvenuto nel corso del 2019, le verifiche mirano a contrastare i comportamenti illeciti di chi, privo di regolare permesso, circola contromano o utilizza vari escamotage per aggirare le telecamere.

In pochi giorni gli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno fermato oltre 100 persone intente a superare i varchi elettronici senza autorizzazione, tra le quali ben 60 sorprese a procedere contromano: in quest'ultimo caso oltre alla sanzione è scattato il ritiro immediato della patente.

