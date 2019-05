Nuove nascite a Zoomarine: sono nati due pappagalli, pesano 4 grammi

Colorati, affascinanti, intelligenti e con la capacità tutta loro di imitare suoni o parole. Eccoli i nuovi nati al parco Zoomarine: il primo pappagalo nato pesa quattro grammi ed è poco più grande di una ciliegia. Mamma e papà sono due esemplari di Conuro Del Sole e di Roseicollis che hanno cominciato a preparare i nidi per accogliere i nuovi piccoli e le prime uova si sono schiuse. Per celebrare l’evento, un gruppo di ragazzi impegnati nel progetto alternanza scuola-lavoro si è esibito in uno spettacolo di danza a corpo libero sul tema uccelli tropicali presso lo stadio Foresta dei Pappagalli. © RIPRODUZIONE RISERVATA