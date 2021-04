Genova “città dei pappagalli”, il comune comincia a censirli

Genova potrebbe essere la città che ospita la più grande colonia di pappagalli in tutta Europa, talmente grande che è stato messo a punto dall'assessorato all'Ambiente e Animali del Comune di Genova un progetto di censimento con l'aiuto di diversi enti.

I parrocchetti sono la maggioranza e sono presenti in quasi tutti i quartieri genovesi, a farne le spese sono state le taccole "sfrattate" dalla città ligure. Sono a rischio però i pipistrelli, specie protetta in Italia.

Anche i cittadini potranno aiutare nel censimento: grazie a un progetto di citizen science, chi avvista i pappagalli potrà inviare la segnalazione a un indirizzo di posta elettronica e i dati confluiranno nell'Osservatorio della Biodiversità Ligure.

Stefano Ferretti, responsabile del progetto per il Comune di Genova, ha detto: «Dobbiamo accertare la reale consistenza della popolazione di pappagalli e cercare di capire come si è evoluta, dove mangia e dove nidifica. Abbiamo segnalazione di stormi di pappagalli da tutta la città». Il problema vero sarà censire i pappagalli: «qui entrano in gioco gli studenti dell'università di Genova che si apposteranno per apprezzarne la quantità. Sarà problematico perché sono tantissimi e terribilmente veloci».

