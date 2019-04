Passeggiava per via Crescenzio con una pistola a gas, denunciata una donna

Passeggiava in via Crescenzio con in tasca una pistola “softair” a gas e un punteruolo. Nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore Esposito nel quartiere Borgo, gli agenti del commissariato di zona, ieri pomeriggio, transitando in via Crescenzio, hanno proceduto al controllo di una donna dal cui giubbotto fuoriusciva il calcio di un'arma. Perquisita, la donna, che è risultata avere alcuni precedenti, è stata trovata appunto in possesso di una pistola giocattolo a gas e di un punteruolo nascosto all’interno di un’altra tasca. Accompagnata negli uffici di polizia, per lei è scattata la denunciata all’Autorità Giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA